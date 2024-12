Lanazione.it - Arriva la “Clericus Solidale”, la nuova iniziativa promossa dal Centro Sportivo Italiano

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 dicembre 2024 –la “”, ladal– Comitato di Arezzo, assieme alla rappresentativa dei parroci dellaArretium, a favore della Caritas Diocesana. In cosa consiste? Si potranno acquistare le maglie ufficiali dellae il ricavato andrà devoluto alla Caritas “Il nostro obiettivo è quello di poter far conoscere al territorio questache lega lo sport al sociale e alla comunità”, dichiara il Presidente del Csi di Arezzo Lorenzo Bernardini. “Un messaggio che la squadra ha deciso di sposare per fare comunità. Abbiamo voluto fortificare il legame con Caritas perché presente in tante parrocchie di parroci che fanno parte della. Quindi con l’acquisto della maglia della rappresentativa, si aiuterà la Caritas”.