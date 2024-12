Lanazione.it - Anno fantastico per la San Marco. Campioni provinciali Under 14

La squadra Giovanissimi B (2011) della SanAvenza ha chiuso in bellezza la prima fase del campionato provinciale14 di Massa Carrara. Col largo successo per 6 a 0 nel derby contro il Don Bosco Fossone, maturato grazie alle triplette di Cristodaro e Soro, la formazione rossoblù si è aggiudicata il titolo di campione provinciale. Il primato in classifica darà al team dei tecnici Giacomo Galeotti e Leonardo Figlié la possibilità di partecipare alla seconda fase a carattere regionale che metterà di fronte le vincitrici di tutti i gironi della Toscana. La Sanha terminato il proprio girone unico da imbattuta vincendo 8 gare su 9. L’unico pareggio è arrivato allo stadio della Renella contro il Montignoso che è stato l’avversario che le ha conteso sino all’ultimo la vittoria finale terminando poi a due punti di distanza.