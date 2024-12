Romatoday.it - Andrea Mei morto in un incidente sulla Pontina. L'appello: "Cerchiamo testimoni"

Leggi su Romatoday.it

Una tragedia consumata all'una di notte di giovedì 12 dicembreviaal chilometro 21, direzione Latina. Unstradale tra due auto. In una di queste si trovavaMei, 53 anni. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ora è scattato l'per cercare