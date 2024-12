Ilrestodelcarlino.it - Andrea Corsini chiude il mandato al Cimone: inaugurata la stagione sciistica 2024/25

Per il suo ultimo giorno da Assessore regionale,ha scelto le piste deldove ieri è statala/25. "Ho voluto terminare il mio incarico – ha detto– nel solito posto dove lo iniziai, dieci anni fa". Una scelta simbolica, molto apprezzata in loco, dove a Passo del Lupo ieri si sono ritrovati amministratori dei comuni dele il presidente del Comprensorio Luciano Magnani. "Siamo riconoscenti all’assessore: posso dire che sia stato l’unico che nei miei 40 anni di attività nel mondo dello sci ha sempre dimostrato un grande attaccamento al settore turistico invernale dell’Appennino emiliano-romagnolo". Appennino che oggi vivrà l’inizio anticipato dellacon neve fresca abbondante e paesaggi mozzafiato, come non avveniva da 5 anni.