Forlitoday.it - Anche Mario Merlonghi saluta il Forlì

Leggi su Forlitoday.it

La notizia era nell'aria e venerdì pomeriggio è uscita la nota ufficiale:non sarà più un giocatore delCalcio. L'attaccante in forza ai biancorossi da una stagione e mezza si è contraddistinto come uomo e atleta mettendo a segno 15 reti e 10 assist in 42 presenze totali.