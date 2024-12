Ilgiorno.it - Ambulanza al nido. Paura per una maestra

Leggi su Ilgiorno.it

all’asilodi via Garibaldi a Cassina,per la caduta di una, forse colta da malore. È successo ieri mattina fra le mura della scuola, poco prima di mezzogiorno, per fortuna la situazione si è rivelata meno grave di quanto non fosse sembrato all’inizio. L’insegnante è stata accompagnata in ospedale per le verifiche sul trauma cranico. A ricostruire con esattezza l’episodio sarà la polizia locale. Secondo i primi accertamenti, alla base dell’infortunio ci sarebbe proprio un malessere. Bar.Cal.