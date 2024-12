Sport.quotidiano.net - Allo “Stadio Euganeo“. Padova-Lumezzane. Trasferta proibitiva per i valgobbini

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Brescia) Ilrimane in zona play off, ma qualche punto sciupato di troppo ha fatto scivolare i rossoblù al nono posto di una classifica che rimane molto corta, visto che isono a -3 dalla quarta posizione, ma anche a +4 dall’undicesima piazza che vanificherebbe la partecipazione agli spareggi-promozione. Le ultime partite della squadra di mister Franzini hanno scritto pagine molto simili, con ilin grado di produrre gioco ed occasioni, ma non altrettanto pronto a raccogliere in proporzione a quanto seminato. Filigheddu (nella foto) e compagni, però, sono determinati a riprendere a pieno ritmo la loro marcia e, in particolare, tornare ad assaporare il dolce sapore della vittoria che manca ormai da un mese. In casa rossoblù, quindi, c’è voglia di tornare al successo, ma il desiderio della compagine di Franzini è chiamato a fare i conti con gli ostacoli del calendario, visto che sabato ildovrà rendere visita alcapolista.