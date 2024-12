Modenatoday.it - Alla scoperta del mondo dello spettacolo con il reading poetico di Silvio Sangiorgi

Leggi su Modenatoday.it

In occasione del Circo di Natale in programma in Piazza Costituente a Mirandola il 21 dicembre - dove non mancheranno cibo, souvenir e spettacoli - , dalle 16 si terrà anche ildell’artistaper entrare nelprima. Un luogo a.