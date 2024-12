Milanotoday.it - Alice nel Paese delle meraviglie, la Fabbrica di cioccolato e gli altri: a Milano la mega mostra su Tim Burton (con 'pezzi' di set)

Leggi su Milanotoday.it

n salto in un mondo magico. Apre oggi, venerdì 13 dicembre, la“Tim’s Labyrinth” che mette in risalto l’opera cinematografica del regista e dà vita ai suoi personaggi, disegni, dipinti. Incentinaia di opere create in oltre 40 anni di folgorante carriera. La