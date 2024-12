Al Castellani decide una magia di Adams, Empoli-Torino 0-1

Leggi su Iltempo.it

(ITALPRESS) – Unadi Cheda metà campo regala tre punti fondamentali al. Nell'anticipo che ha aperto la sedicesima giornata del massimo campionato italiano, i ragazzi di Paolo Vanoli sbancano ildie tornano alla vittoria dopo aver raccolto due punti nelle ultime sei partite. Con questo successo i granata raggiungono in classifica proprio i toscani a quota 19 punti e prendono una boccata d'ossigeno. I primi quindici minuti sono di studio con le due squadre che non si fanno male, poi l'prende in mano la partita e crea occasioni: al 15? Gyasi ci prova in girata, ma arriva una grande chiusura di Coco. Sugli sviluppi di calcio d'angolo Ismajli segna la rete dell'1-0, ma l'arbitro Bonacina, all'esordio in Serie A, annulla per una carica nei confronti di Milinkovic-Savic.