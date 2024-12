Quotidiano.net - Aiaf e Assiom Forex: accordo per documenti strategici sui mercati finanziari

(associazione italiana per l'analisia) e(associazione operatori dei) hanno sottoscritto undi collaborazione, finalizzato, tra le altre iniziative, alla redazione disui temi chiave trasversali al settore e allo sviluppo congiunto di servizi a valore aggiunto. E' quanto si legge in una nota secondo cui l'intesa, che mette a fattor comune le reciproche capacità professionali e organizzative delle due associazioni, prevede, tra l'altro, di predisporre dei dossier normativi e position paper da portare all'attenzione delle istituzioni competenti in sede di consultazione al fine di poter contribuire, con spirito propositivo e di servizio, con proposte operative di indirizzo. In particolare, la creazione di tavoli di lavoro permanenti, come per esempio quello sulla Capital Market Union e l'evoluzione europea della normativaa e fiscale, potrà essere uno degli strumenti operativi in cui gli associati diapporteranno competenze, esperienze e punti di vista originali e diversi utili a decisori e stakeholder.