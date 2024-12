Lanazione.it - Agliana per ripartire. Bottegone in cerca di un’altra vittoria

Leggi su Lanazione.it

Un sabato tra scuola e sport, una domenica sul parquet. Il fine settimana della pallacanestro di serie C è intenso, specialmente per l’Endiasfalti. Domani mattina, infatti, la dirigenza neroverde premierà due giovani atleti paricolarmente meritevoli per profitto scolastico e sportivo al Comune di(appuntamento alle 10), domenica invece, la prima squadra allenata da Giulio Gambassi sarà di scena, a partire dalle 18, a Pisa contro la Cosmocare. Sempre domenica, allo stesso orario ma alla palestra Martin Luther King di, la Valentina’s Camicette proverà a battere anche la Sancat Firenze. Ancora in forte dubbio Andrei, vittima di un guaio muscolare, nelle fila aglianesi; Giannini presenzierà come sempre, ma non giocherà. G.B.