2anews.it - Afragola, maxi sequestro di botti altamente pericolosi: arrestato 24enne

Leggi su 2anews.it

, per un peso di oltre 120 chilogrammi, sono stati tutti classificati come micidiali dai carabinieri del Nucleo Artificieri intervenuti ad, nel Napoletano. Oltre 9milaillegali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore nel garage di un palazzo di, in provincia di Napoli, trasformato da unin un .