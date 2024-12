Secoloditalia.it - Ad Atreju esperti e politici concordi: “Non devono pagare i no vax, ma chi ha gestito la pandemia”

Leggi su Secoloditalia.it

Una pioggia di interventi, un diluvio di dati e di accuse contro il governo Conte e quello Draghi per la gestione dellaparagonabili solo alla pioggia torrenziale che, nelle stesse ore, si è abbattuta sulla kermesse dial Circo Massimo.“Covid, il dovere della verità. L’ombra della speculazione sulla”: basterebbe il titolo del dibattito per avere lo spartito e il coro di accuse alla gestione di quella pagina tuttora oscura della recente storia repubblicana. “Qualcuno dovràper la gestione dellae dei vaccini”, esordisce Alice Buonguerrieri, capogruppo di FdI nella Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2.Lisei: “Conte ci rassicurava invece eravamo allo sbando”“Il 27 gennaio 2020 il premier Conte in tv diceva che eravamo prontissimi ad affrontare la