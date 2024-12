Lanazione.it - Ad Arezzo il garante dei detenuti e del personale penitenziario: «Siamo esterrefatti»

, 13 dicembre 2024 – "Il sindaco dici offre una novità e nomina ildei diritti dele anche dei diritti dei. Non c'era traccia nelle indicazioni delle Nazioni Unite di una tale equiparazione, del tutto senza senso. Che c'entra lo staff? Perché trattarlo come se fosse composto da soggetti vulnerabili da difendere? Il tutto mentre il calendario della polizia penitenziaria ci rimanda immagini di una polizia in guerra.alla irrazionalità che squalifica una funzione che si dovrebbe muovere nel campo dei diritti umani. E come se aldell'infanzia dessimo il compito di occuparsi anche dei diritti dei genitori o degli adulti.e dovrebbero esserlo anche i sindacati di Polizia e dela cui è sottratto il loro compito tradizionale.