Napolitoday.it - Accoltellato e ucciso a Torre del Greco, in manette 24enne marocchino

Leggi su Napolitoday.it

La polizia ieri ha fermato l'uomo ritenuto l'autore dell'omicidio di un 34enne extracomunitario avvenuto l'11 dicembre adel. Si tratta di un cittadino, come la vittima.Le indagini sono partite dal ritrovamento, in un piccolo appartamento di via Gurgo, del corpo senza.