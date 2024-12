Napolitoday.it - "A Christmas Carol" all'Acacia: uno spettacolo emozionante e senza tempo, per riscoprire la magia del Natale

Leggi su Napolitoday.it

Sabato 14 dicembre 2024, organizzato da Vivere Napoli, uno degli eventi più attesi del: “A”, in una versione moderna e coinvolgente, portata in scena dalla compagnia teatrale Il Demiurgo. Losi terrà al Teatrodi Napoli ed è un’occasione imperdibile per.