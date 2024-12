.com - Webuild, in Puglia uno dei più grandi impianti robotizzati al mondo

MILANO (ITALPRESS) – Una nuova iniziativa industriale del Gruppoatterra nel Mezzogiorno, frutto dell’innovazione tecnologica e dell’eccellenza italiana nel settore delle infrastrutture. Al confine tra Campania e, nel comune di Bovino il Gruppo ha inaugurato uno degli stabilimenti automatizzati piùalper la produzione dei ‘conci’ destinati al rivestimento delle gallerie dell’alta velocità Napoli-Bari. I conci sono i prefabbricati necessari per la realizzazione dei tunnel che vengono poi assemblati in loco per formare un anello continuo che garantisce stabilità strutturale alle gallerie. Grazie ai processi di produzione altamente automatizzati, questi elementi offrono una soluzione efficace per accrescere velocità ed efficienza dei lavori, assicurando un elevato livello di sicurezza per i lavoratori.