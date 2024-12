Lapresse.it - Wannabe festeggia l’anno dei record, fatturato 12 mln

L’agenziacelebra il 2024 come un anno dacon unprevisto di 12 milioni di euro e consolidando la sua posizione come realtà leader nel settore del talent management, della produzione creativa, della comunicazione e dell’influencer marketing. Il 2024 è stato anche un importante anno di crescita e trasformazione per la società, che si è strutturata ulteriormente, dando vita al brand Wnb Network, formato da tre poli distinti, ma complementari: Wnb Management, dedicato al talent management e al supporto di una vasta rete di talenti; Wnb Production, specializzato nella produzione creativa e nella comunicazione integrata; Wnbs, una nuova etichetta discografica che segna l’ingresso dell’azienda nel mondo musicale. Fondata nel 2015 da Cristiano Cesario, a cui si è unito Nicola Vittadini nel 2020 come partner e co-managing director, nel corso di quest’anno l’agenzia– attraverso le sue due sedi principali di Milano e Napoli e un team di 40 dipendenti – ha supportato oltre 100 talent tra creator, artisti, attori, sportivi e personalità televisive e gestito oltre 1000 contratti pubblicitari e consulenze.