Volley Lorenzetti sarà l’allenatore della Sir Susa Vim Perugia fino al 2027

Leggi su Sportface.it

La SirVimha comunicato che Angeloresterà sulla panchina del clubal. Dopo i cinque titoli vinti (due Supercoppe, una Coppa Italia, un Mondiale per Club e uno scudetto) nella sua prima stagione (2023/2024) alla Sir, il tecnico è stato confermato alla guida degli umbri. Merito anche dell’ottimo inizioseconda stagione – quella attuale – in cuiè al comando del girone D in Champions League a punteggio pieno. Primo posto con sole vittorie (11 su 11) anche in campionato. “Sono felice e orgoglioso” ha dichiaratoSirVimalSPORTFACE.IT.