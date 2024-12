Ilgiornaleditalia.it - Vlahovic e McKennie, la Juventus batte 2-0 il ManCity

I bianconeri di Thiago Motta superano i Citizens di Guardiola e si rilanciano in Champions TORINO - Il modo migliore per superare un momento non semplice e rilanciarsi in Champions. La Juve si mette alle spalle pareggi e prestazioni poco convincenti e lo fando il Manchester City che sprofonda