Villa Pamphili si riprende la scena, Meloni la userà sempre di più

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il Casino del Buon Respiro aDoria, tra le residenze romane più ambite e con un'avvincente storia alle spalle, sila. Ieri ha ospitato i reali di Spagna, rimasti affascinati, pare, da tanta bellezza. Lavori in corso per farla risplendere più di quanto non faccia già, perché la premier Giorgia .