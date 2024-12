Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2024 ore 17:45

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNAIN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITETERAMO E TIBURTINAMENTRE SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRNADE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE ESTPERCORRENDO LA STATALE PONTINA STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER INCIDENTE ALTEZZA CASTELNO DIREZIONE LATINARIMANENDO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTELNO DIREZIONE EURIN VIA APPIA SI STA IN CODA PER L'INTENSO TRAFFICO TRA FRATTOCCHIE E CIAMPINO DITREZIONE GRANDE RACCORDO ANULAREMENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSS9IMITA DELL'INCROCI C ON LA VIA DEL MARE DIREZIONE APPIAA LATINACODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CARLOGNOLI TRA V IA VILLAFRANCA E VIA CERVONE DIREZIONE BORGO PIAVERIMAMENDO A LATINA RALLENTAMENTI E CODE IN VIA 24 MAGGIO TRA VIA VIRGILIO E CORSO MATTEOTTI DIREZIONE VIA LEPANTO A BORGO PIAVE RALLENTAMENTI SULLA PRINCIPALE VIA PIAVE ALTEZZA LARGO ANGIOLILLO DIREZIONECI SPOSTIAMO A BORGO FAITI, DOVE SI RALLENTA IN VIA DEI MONTI LEPINI TRA PONTE CORRADINI E LA STATALE APPIA DIREZIONE BORGO SAN MICHELEIN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA CAMPO DI CARNE ED APRILIA DIREZIONE PONTINAINFINE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONDI E MONTE SAN BIAGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA8.