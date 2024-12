Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2024 ore 11:30

10.20SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNAMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, NOMENTANA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD ED APPIASUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE ESTIN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIAIN VIA APPIA CODE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANOCI SPOSTIAMO SULLA STATALE CASSIA BIS DOVE UN ICANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI DIREZIONE GRANDE RACCRDO ANULREMENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral