Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2024 ore 09:45

Leggi su Romadailynews.it

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNAIN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITETERAMO E TIBURTINAMENTRE SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRNADE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE ESTPERCORRENDO LA STATALE PONTINA STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER INCIDENTE ALTEZZA CASTELNO DIREZIONE LATINARIMANENDO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTELNO DIREZIONE EURIN VIA APPIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FRATTOCCHIE E CIAMPINO DITREZIONE GRANDE RACCORDO ANULAREMENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSS9IMITA DELL’INCROCI C ON LA VIA DEL MARE DIREZIONE APPIA Servizio fornito da Astral