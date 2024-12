Lanazione.it - Via dell'Amore: riapertura prevista all'inizio del 2025

Riomaggiore, 12 dicembre 2024 - È previsto entro la fine’anno un sopralluogo da parte di Regione Liguria, Parco Nazionalee Cinque Terre e Comune di Riomaggiore sulla Via, tra Riomaggiore e Manarola nel Parco Nazionalee Cinque Terre. Il sentiero, chiuso da fine ottobre, riaprirà nelle prime settimane del. Obiettivoa visita, cui parteciperà anche il presidentea Regione Marco Bucci con l’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone, insieme al presidente del Parco Lorenzo Viviani e al sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, è fare il punto sui lavori in corso, in capo alla struttura commissariale regionale, per il ripristino e la messa in sicurezza dei manufatti danneggiati dal distacco di un grosso masso a seguitoe intense piogge di ottobre, durante due allerte meteo ravvicinate.