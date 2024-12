Quotidiano.net - Usb, 'Salvini attacca il diritto di sciopero, va fermato'

Leggi su Quotidiano.net

"L'attacco aldidinon si limita a ridurre logenerale indetto da Usb per il 13 dicembre. Ora propone di rivedere la legge sullo, una legge che dimostra di non conoscere. L'attacco non può essere sottovalutato. Va". Lo afferma l'Usb alla vigilia dellogenerale e dopo le ultime dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. "Certo che bisognerebbe mettere mano alla legge 146 del 1990, ma in una direzione esattamente contraria a quella che dice", prosegue l'Usb: "La verità è che i servizi sono considerati essenziali solo quando servono a limitare gli scioperi e poi vengono maltrattati in tutti i modi quando si tratta di decidere di finanziarli per continuare a garantirne il carattere universale".