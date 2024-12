Liberoquotidiano.it - "Usare il pezzotto non è reato": la sentenza che ribalta tutto, cosa sta succedendo

Svolta storica per lo streaming.il "" non è. Almeno questo è quanto emerge dalladella giudice Roberta Maggio. Il magistrato ha preso in considerazione la legge vigente e ha dichiarato che vedere in maniera illegale le pay tv, non costituisce un illecito penale. Come riporta Repubblica, a magistratura si è dovuta esprimere su 13 imputati accusati di pirateria: sono stati tutti assolti. La pena è stata una sanzione amministrativa di 154 euro. Roberta Maggio, nellaha spiegato perché gli imputati siano stati assolti. "Non esistono elementi tali da provare che gli imputati abbiano partecipato alle attività di produzione e immissione in circolazione dei supporti informatici, né che li abbiano detenuti per immetterli in commercio - si legge nella-.