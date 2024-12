Usare il pezzotto non è reato al massimo un illecito amministrativo | la sentenza e la multa

Leggi su Open.online

il “” per vedere in maniera illegale e in streaming le pay tv non è un. Lo ribadisce ladella giudice Roberta Maggio che si richiama alla legge vigente la quale, come scrive Repubblica, non prevede al riguardo unpenale. La magistrata si è dovuta esprimere sul caso di 13 imputati salentini accusati di ricettazione per l’impiego del decoder pirata. Tutti assolti, mati con una sanzione amministrativa di 154 euro.LaLa giudice chiarisce il suo indirizzo all’interno della: «Non esistono elementi tali da provare che gli imputati abbiano partecipato alle attività di produzione e immissione in circolazione dei supporti informatici, né che li abbiano detenuti per immetterli in commercio. Emerge pacificamente che la detenzione dei supporti informatici fosse finalizzata a meri scopi di natura personale».