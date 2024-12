Trevisotoday.it - Un nuovo bar al ParcoFiore di San Fior

Leggi su Trevisotoday.it

Dal 12 dicembre apre unbar nel parco commercialein via Villa Liccer di Treviso. Unservizio per i clienti che desiderano fare un breack rilassante e goloso durante un'intensa giornata di shopping.UNICOmm food&coffeeUnicomm ha investito in unlocale.