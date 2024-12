Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-12-2024 ore 19:10

dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno vuole medioriente un’apertura di giornale per la prima volta i negoziatori di Ammazza però non la possibilità che la IDF resti temporaneamente a casa Dopo l’entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco lo scrive il Wall Street Journal che parla di 70 giorni di tregua e la liberazione di Trento stato in cambio di detenuti palestinesi nuovi Raid israeliani sulla striscia almeno 24 morti si consegna il palestinese che ieri ho sparato su un autobus Salerno uccidendo Un bambino di 12 anni dobbiamo in Italia il presidente Mattarella ricorda il 55esimo anniversario della strage di piazza Fontana rifinendo l’espressione del tentativo e del tipo di te stabilizzare la nostra democrazia in movimento alle istituzioni una torsione autoritaria nonché una ferita nella vita e nella coscienza della nostra comunità uno squarcio nella storia Nazionale le parole del capo dello Stato il popolo italiano ha detto Mattarella supera 1 terribile fu anzitutto toonita in difesa dei valori costituzionali a sconfiggere gli eversori a consentire la ripresa del cammino di crescita civile e sociale dell’Italia democrazia non legamenti con inscindibile ha sottolineato Ricordando le deviazioni colpevoli ritardi dell’inchiesta sull’attentato ennesima morte bianca in Italia un manovratore di merci Italia Ferrovie dello Stato è stato investito è ucciso sui binari di un treno in corsa in uno scalo a Reggio Emilia ieri sera intorno alle 20:40 secondo una prima ricostruzione del fatto l’uomo stava camminando lungo i binari per arrivare in stazione dopo avere finito il turno di lavoro Ci sarebbe probabilmente avvicinato troppo ordinarie un treno regionale l’ha investito non lasciandogli scampo il ministro Salvini esprime il suo profondo dolore chiede una relazione dettagliata dell’ accaduto economia in chiusura nel terzo trimestre dell’anno gli occupati o meno di 117000 unità più 0,5 % rispetto al secondo trimestre seguito della crescita di dipendenti a tempo indeterminato + 111000 + 0,7 e degli indipendenti + 43000 + 0,8 * Chi ha più che compensato La diminuzione del dipendente a termine meno 37000 meno 1,3 % in tre mesi è la l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa