Ultime Notizie Roma del 12-12-2024 ore 12 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Stati Uniti e dietro le violenze dice la guida Suprema dell’Iran dei leader dei ribelli al Giovanni afferma che non ci sarà mini spia per i torturatori detenuti del regime di Assad la bandiera già ditta accanto al tricolore con le tre stelle alla riunione del nuovo governo nella nostra incorrerai di Israele morto 12 anni in un attentato a Gerusalemme a Damasco riaprono anche negozi blinken in Giordania e Turchia venerdì G7 dei leader dopo il più con Trump è il premier ungherese organo un’ora al telefono con Putin abbiamo proposto la tregua Natale no dell’Ucraina per il cremino dagli Stati Uniti ancora nessuna proposta concreta con i nuovi aiuti biden prolunga l’agonia ira di zielinski Spero che ormai non chiami anche a San Grato a Trump e ha molti leader europei con cui lavoriamo la pace sul campo di battaglia la situazione si aggrava e per il comandante delle Forze Armate eu sono necessarie decisioni non convenzionali Salvini chiede nuove regole sugli scioperi ho diritto costituzionale ma con questo governo siamo già arrivati a 1000 scioperi la legge non funziona più dice immediata la replica del generale della CISL Luigi sbarra le norme sullo sciopero sono già codificate condivise non si possono cancellare con un atto unilaterale da parte di un ministro di un governo tensione intanto sullo Stop dei porti venerdì deciso dei sindacati di base su quello degli NCC a cui aderisce anche un accordo al Ministero sul contratto da dei 110 mila lavoratori del trasporto pubblico locale con di del Senato approvata la nuova legge sul lavoro la Procura di Prato Indaga sulla manutenzione straordinaria in corso nel deposito di armi di Calenzano al momento dell’esplosione che ha provocato 5 morti 26 feriti di cui due molto per il PM si tratta di una condotta scellerata un operatore ha notato un anomalia dato l’allarme l’impianto è sotto sequestro per svolgere le indagini tecniche necessarie a stabilire le cause dello scoppio tutte le attività Ma per il tempo necessario escluso il sabotaggio fascicolo aperto per omicidio colposo plurimo crollo doloso di costruzioni altri di tasse rimozione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro La Tosca si ferma per le vittime Firenze commozione davanti al deposito bandiere a mezz’asta in lutto regionale sindacati in piazza una bambina di 10 anni è l’unica sopravvissuta del naufragio di un barcone con 45 migranti a bordo partito da taxi in Tunisia è affondato per una festa al largo di Lampedusa la ragazzina è rimasta a galla Per ora e tenendo sia una camera d’aria e grazie al giubbotto di salvataggio stata salvata dal Veliero della Compass collective Siamo partiti in 45 tre giorni fa Pioggia e vento la barca affondata e siamo finiti in mare vicino a me c’erano due ragazzi dopo due giorni non li ho più visti il mare di allontanati la somma di ricostruzione della bambina medici mediatori culturali a Lampedusa Nuovo messaggio televisivo la nazione ha difeso decreto legge lezione si tratta di un atto dell’ amministrazione governativa e non è soggetta all’esame giudiziario ha fermato ioni in vista della nuova mozione di impeachment che le posizioni guidate al Partito Democratico si apprestano a presentare in Parlamento le posizioni paralizzano gli affari di stato e con l’abuso di Peach e temperamento ha rimarcato jorn andiamo a cambiare argomento venire in Italia in visita di stato in molto speciale Non è una visita qualsiasi nostri paesi hanno relazioni intense sono molto amici così si riferisce al termine dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Mattarella Felipe con la regina Letizia avuto anche un colloquio con la premier meloni a Montecitorio per lato davanti alle camere per la prima volta riunite in seduta comune per una monarca che ha avuto parole di Omaggio di stima anche per draghi di Enrico Letta Mattarella la riflessione comune sul futuro dell’Europa una riforma complessiva dell’Unione Europea che riguardi metodi decisionali è difficile Melody bile Ha detto il capo dello Stato e noi ci fermiamo Ti auguro ancora una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa