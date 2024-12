.com - Ue, Mattarella “Riforma complessiva è compito ineluttabile”

ROMA (ITALPRESS) – Con il re Filippo VI “abbiamo condiviso la riflessione sul futuro dell’Unione Europea in un contesto mondiale sempre più insidioso. La nuova legislatura, la nuova Commissione, sono chiamate a unche si presenta di grande impegno ed: unadell’Unione che riguardi metodi decisionali, il rilancio della competitività, ed una vera difesa comune europea”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro al Quirinale con i reali di Spagna.“E’ un grande piacere rinnovarle il benvenuto a Roma e in questo palazzo – ha detto il capo dello Stato rivolgendosi a Filippo VI -. Per la Repubblica italiana è un onore avere qui le loro maesta in visita, sottolineando così l’amicizia e la collaborazione tra Spagna e Italia.