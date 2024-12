Lapresse.it - Ucraina: Tajani, Italia ponte con Washington, senza Usa non c’è pace

Berlino (Germania), 12 dic. (LaPresse) – “L’certamente svolgerà un ruolo diperché siamo un Paese che ha legami solidi con gli Stati Uniti indipendentemente da chi governa. Io ho scritto anche una lettera al nuovo segretario di Stato Rubio per dire che dobbiamo lavorare insieme anche per raggiungere lain, proprio a sottolineare l’importanza di queste relazioni forti transatlantiche. Non si può raggiungere lagli Stati Uniti,l’ma anchel’Europa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine della ministeriale Esteri a Berlino. “Da questo punto di vista, sulle relazioni transatlantiche siamo assolutamente tutti d’accordo. Vogliamo lavorare con gli Stati Uniti, essere protagonisti di una nuova stagione.