Iltempo.it - Trump "Persona dell'anno": l'indiscrezione di Politico che manda in tilt la sinistra

Leggi su Iltempo.it

Dal 1927 la rivista Time nomina una, un gruppo o un concetto che ha avuto il maggiore impatto, nel bene o nel male, sul mondo nei 12 mesi precedenti e il 2024 potrebbe essere l'di Donald. A lanciare l'è stato, il portale americano che nei giorni scorsi ha definito Giorgia Meloni lapiù potente d'Europa. L'scorso ad attirare maggiormente l'attenzione era stata la popstar Taylor Swift, che, forte dei numeri del tour e del successo mondiale, con la sua musica ha scosso l'economia. Per il tycoon non si tratterebbea prima volta. Il presidente eletto, infatti, è stato nominato "" dal Time nel 2016, dopo aver vinto le elezioni presidenziali. La short-list dei candidati per la "" è stata annunciata al The Today Showa Nbc e include, oltre a, la vicepresidente Kamala Harris, Kate Middleton, Elon Musk e Benjamin Netanyahu.