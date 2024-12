Sbircialanotizia.it - Trump: “Meloni leader e persona fantastica”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il presidente americano elogia la presidente del Consiglio. Il messaggio: "Io amo l'Italia" "E', è unae una". Donaldconferma la sua stima per la presidente del Consiglio Giorgia, rispondendo a una domanda della corrispondente da New York di Class Cnbc in occasione del suono della campanella sul floor .