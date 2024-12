Ilgiorno.it - Tre lupi a spasso sulle piste da sci di Santa Caterina Valfurva

(Sondrio) – Tresono stati fotografati mentre si spostavano in tutta tranquillità lungo leda sci battute di, nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio. "Si tratta di un fenomeno normalissimo in quel contesto alpino. I, probabilmente, stavano facendo esperienza di caccia, ma non c'è alcun pericolo per gli sciatori”, ha dichiarato il direttore lombardo del Parco, Franco Claretti. L'ipotesi è che gli esemplari avvistati siano animali subadulti appartenenti al branco del Tonale, in provincia di Brescia. Nel contempo, dopo la segnalazione, sul posto è stato attivato il monitoraggio da parte dei Carabinieri forestali e degli zoologi, impegnati a raccogliere reperti genetici. Lo scopo è confermare con certezza il branco di provenienza e approfondire le dinamiche di spostamento degli animali.