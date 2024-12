Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 19:00

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra il bivio per Fiumicino e la via Appia a seguire ancora code tra Prenestina Tiburtina trafficata anche la carreggiata interna tra Cassia e Salaria e tra via della Bufalotta e La Rusticarallentato con code sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra il bivio per la tangenziale est e il raccordo in uscita datrafficata la tangenziale est con rallentamenti e code tra viale Castrense Corso di Francia verso lo stadio Olimpico code anche tra Corso di Francia in via sala e tra il bivio per la 24 viale Castrense verso San Giovanni ancora chiusa per un incidente via Crescenzio all’altezza di via Virgilio in direzione di Piazza del Risorgimento perintenso sulla via Pontina tra Castel di Decima e Spinaceto in direzionealle 18:45 all’Olimpico per la sesta giornata di Europa League l’incontro di calcio-braga attive le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell’area circostante lo stadio prestare attenzione alla segnaletica indetto per la giornata di domani venerdì 16 dicembre uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà anche il trasporto pubblico mezzi pubblici Dunque a rischio con fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito