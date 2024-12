Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità domani lo sciopero generale proclamato dalla sindacato USB interesserà a livello nazionale anche il settore del trasporto pubblico locale quindi anche ine Lazio per effetto dell’ordinanza del Ministero dei Trasporti Lo sciopero è stato comunque ridotto da 24 a 4 ore dalle 9 alle 13 ala protesta coinvolgerà l’intera rete sempre tra le 9 e le 13 lo sciopero interesserà anche le linee Cotral è il colle 20 di Ferrovie dello Stato possibili disagi anche nelle attività al pubblico diservizi per la mobilità in particolare lo sportello permessi a San Paolo è il Contact Center infomobilità 0657003 in occasione dello sciopero una manifestazione dei sindacati di base sfilerà da Piazzale Tiburtino a piazza Indipendenza previste chiusure ale deviazioni per 20 linee bus l’elenco taglio sumobilita.