Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 12:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati è calato di intensitàsulla rete viaria cittadina Abbiamo comunque incolonnamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite che l’aria in carreggiata esterna e rallentamenti con code a tratti a partire dalla Laurentina fino allo svincolo per La via Tuscolana incolonnamenti ancora sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale in tangenziale ci sono coda all’altezza della Stazione Tiburtina in direzione dello Stadio OlimpicoPrimavalle la polizia locale Ci segnala un incidente in via Mattia Battistini 3 via San melchiade Papa via Lucio II altro incidente al centro tra via Labicana il Colosseo inevitabili le ripercussioni anche per il trasporto pubblico disagio infine in via Appia Nuova dove per lavori Ci sono code tra il mio per via del Quadraro e Tor fiscale in direzione quindi del centro città maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito