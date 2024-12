Riminitoday.it - Tradizione, musica, cultura e divertimento per tutti nel terzo magico weekend del “Riccione Christmas Sea”

Teatro,, letture animate, attrazioni per grandi e piccini: ilfine settimana di dicembre asi riempie di magia e iniziative per. Il programma prende il via giovedì 12 dicembre con Luca Bizzarri, che salirà sul palco della Sala Concordia al Palazzo dei Congressi con.