Trevisotoday.it - Top Hairstylist d’Italia: i migliori parrucchieri trevigiani

Leggi su Trevisotoday.it

Per un parrucchiere l'importante è avere una forte passione per il proprio lavoro e un'attenzione costante alle tendenze del settore, un buon occhio per il dettaglio e una conoscenza approfondita delle tecniche. Ma soprattutto deve essere in grado di ascoltare i desideri delle proprie clienti e.