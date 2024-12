Salernotoday.it - Terzo mandato, De Luca: "Io lavoro mentre a Roma sono rilassati e rompono le scatole"

Leggi su Salernotoday.it

"Quelli che stanno ali vedete tutti belli riposati,e poi ogni campagna elettorale pensano a rompere lea quelli che lavorano sul territorio. No, noi abbiamo deciso di essere i primi in Italia in termini di capacità di organizzazione, tenuta sul, passione, capacità.