Sport.quotidiano.net - Terremoto Pianese: il tecnico Prosperi se ne va!. Oggi l’annuncio del successore. C’è Formisano

Più che un fulmine a ciel sereno una tempesta (im)perfetta. La giornata di ieri delaha sostanzialmente dell’incredibile visto l’addio di mister Fabio, autore della promozione dalla D alla C e dell’ottimo girone di andata degli amiatini in questa stagione. "L’Uscomunica che nella giornata odierna è stata formalizzata la risoluzione consensuale con l’allenatore Fabioe il suo staff, composto dal vice allenatore Umberto Di Giacomo e dal preparatore atletico Emanuele Vassalli. Al mister e al suo staff, protagonisti della cavalcata che ha riportato le zebrette tra i professionisti con la vittoria del campionato di Serie D, la società formula i ringraziamenti per l’impegno profuso in questo anno e mezzo e augura loro le migliori fortune per il prosieguo di carriera".