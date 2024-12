Ternitoday.it - Terni, autovelox in Valnerina: “Sempre attivo quello in prossimità dello svincolo per Papigno”. Le precisazioni

Leggi su Ternitoday.it

Il sindaco di Ferentillo Elisabetta Cascelli, attraverso la pagina social di riferimento, ha fornito alcunesui rilevatori di velocità presenti in. Come è noto da qualche giorno il tutor, istallato nei mesi scorsi, funziona come. Pertanto quantomeno al momento non.