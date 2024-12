Latinatoday.it - Tenta il furto in un negozio: sorpreso in camerino mentre nasconde la merce rubata

Leggi su Latinatoday.it

E' statodalla vigilanza, all'interno dei camerini di un esercizio commerciale, era intento are un giubbotto in vendita all'interno di uno zaino. Iltoè stato commesso in undi abbigliamento del capoluogo. Gli agenti della squadra volante della.