Tennis Sfuma il Tricolore. Bortolotti, che peccato

in finale il titolo italiano a squadre per Marco. Il trentatrenneta di Reggiolo ha partecipato insieme al TC Rungg, team altoatesino in cui milita ormai da anni, all’atto finale della Serie A1 maschile a squadre, andato in scena al Circolo della Stampa Torino, cedendo 4-3 al termine di una lunga battaglia con ilClub Crema: schierato in doppio insieme ad Alexander Weis col punteggio fermo sul 2-2 dopo i singolare, il portacolori reggiano ha perso 6-3, 7-5 con David Ionel e Samuel Vincent Ruggeri, senza riuscire a sfruttare due break di vantaggio ed un set point nel secondo parziale. Ionel e Ruggeri, oltre al punto del 3-2, hanno portato i lombardi alaggiudicandosi anche il doppio di spareggio contro Federico Gaio e Maximilian Figl., comunque, può considerare positivo un 2024 dove ha raggiunto il best ranking nella classifica ATP di doppio, toccando a settembre il numero 85 (oggi si trova a ricoprire la posizione numero 108).