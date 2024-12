Dailyshowmagazine.com - Taron Egerton su Netflix: “In ‘Carry-On’ l’ordinario diventa straordinario”

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Dal 13 dicembre suarriva-On’, il nuovo thriller diretto da Jaume Collet-Serra, che vede protagonistanei panni di Ethan Kopek, un giovane agente della sicurezza aeroportuale costretto a compiere una scelta impossibile. “Raccontiamo la rivincita delle persone ordinarie, che fanno qualcosa di”, ha spiegatoin un’intervista all’Adnkronos. “Oggi sui social consumiamo immagini delle vite patinate degli altri, che non sono reali. Credo sia incredibile mostrare che si può essere straordinari essendo semplicemente se stessi”.La trama: un thriller ad alta tensioneNel film, Ethan Kopek (interpretato da, già volto di Elton John in Rocketman) viene ricattato da un misterioso viaggiatore, interpretato da Jason Bateman, per far passare un pacco pericoloso attraverso i controlli di sicurezza in aeroporto.