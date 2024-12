Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per la nuova area ‘Arcipelago’ al nido Scoiattolo

Idealedelper, laesperienziale del giardino deld’infanzia. Il progetto, frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto l’associazione Amici deld’infanziae il Consiglio di partecipazione dello stesso, è stato realizzato grazie al supporto del Comune, della Bcc ravennate imolese e forlivese e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Forte anche l’impegno di genitori, nonni ed educatrici. Una sinergia che ha permesso di trasformare un’critica del giardino, con terreno compatto e molto polveroso durante il periodo estivo, in unaoccasione per fare esperienza all’aperto. Il progetto si compone infatti di un’realizzata con pavimentazione in gomma di colore verde, che favorisce l’accessibilità al giardino e un’con pacciamatura di corteccia che diventa occasione di gioco.