Svolta al Sangiuliano Nuova era Parravicini | Da adesso zero alibi

SAN GIULIANO MILANESE (Milano) È Francescoil nuovo allenatore delCity nel girone B della Serie D. Il tecnico, ieri pomeriggio, ha diretto il suo primo allenamento alla guida dei gialloverdi, in vista della prossima giornata di campionato che lo vedrà esordire in casa contro il Fanfulla con in palio punti preziosi. Dopo l’ultimo ko con l’Arconatese, infatti, era stato trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Omar Albertini. Spiega il direttore sportivo Vito Cera: "Dispiace, ritengo Albertini assai preparato e competente, ma purtroppo, come spesso accade nel mondo del calcio, è l’allenatore a dover poi pagare per tutti. Ora però i nostri giocatori non hanno più, ciascuno dovrà assumersi le proprie responsabilità". Dando il benvenuto al nuovo tecnico, l’esperto ds gialloverde aggiunge: "Abbiamo optato per un allenatore che conosce bene la categoria e il girone, che ha già vinto la Serie D direttamente e ai playoff.